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Pentagon: Abrams tanklarının Ukrayna'ya tedariki aylar alacak

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin elinde stok fazlası tank bulunmadığını, bu yüzden M1 Abrams tanklarının Ukrayna'ya tedarikinin aylar alacağını bildirdi. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rus ordusunun ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların ancak yeterli silahlarla durdurulabileceğinin altını çizdi

Pentagon'dan Abrams tankı açıklaması
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD’nin elinde stok fazlası tank bulunmadığını, Ukrayna için yeni tanklar alınacağını ve bu nedenle M1 Abrams tanklarının Ukrayna’ya sevk edilmesinin aylar alacağını söyledi.

ABD yönetimi, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tankları verme konusundaki kaygılarını gidermek üzere M1 Abrams tankları göndereceğini duyurmuş ancak bu tankların en erken ne zaman Ukrayna’ya gideceği merak konusu olmuştu.

Günlük basın toplantısında "ABD'nin M1 Arbrams eksikliği mı var? Bunları, savaşa en kısa sürede sürmek için neden ABD envanterinden tedarik etmediniz de satın alma yoluna gittiniz? Bu şekilde tedarik etmeniz tankların bir yıldan önce gönderilememesi anlamına gelmiyor mu?” sorusuna Pentagon Sözcü Yardımcısı Signh, "ABD’nin elinde stok fazlası tank yok, bu yüzden M1 Abrams tanklarının Ukrayna’ya tedariki aylar alacak." yanıtını verdi.

Tankların, Ukrayna Güvenlik Yardımı Fonundan (USAI) sağlanacak para ile satın alınacağını belirten Singh, bu tanklar için eğitim, bakım ve idame süreçlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi.

ABD yönetiminin, "Abrams tanklarının bakım ve idamesinde büyük zorluklar olduğu gerekçesiyle Ukrayna’ya verilmediği" görüşünün kısa sürede değişmesinin nedenine yönelik sorulara yanıt veren Singh, şöyle konuştu:

"Hem burada yaptığımız açıklamaların hem de Bakan ve Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamaların arkasındayız. Bunların bakım ve idamesi oldukça zor olacak. Bununla birlikte Bakan’ın ortak ve müttefiklerle Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'ndan sonra, hemen veya kısa süre içerisinde savaş sahasına gönderilebilecek kabiliyetlere yönelik taahhütler gördük. Abrams tanklarını verme kararımız da bunun bir parçası olarak uzun vadeli taahhüdümüzün göstergesidir. Ortak ve müttefiklerimizin Ukrayna'ya verecekleri silahları duyurmasıyla birlikte bunu duyurmamız zamanlama olarak mantıklıydı."

ABD yönetiminin, Abrams tanklarını "uzun vadeli bir taahhüt" olarak tanımlaması ve ordu envanterinden ziyade satın alma yoluna gitmesinin arkasında Ukrayna’ya tank gönderme sürecini mümkün olduğunca uzatma çabası olduğu yorumları yapılıyor.

ZELENSKIY: RUS SALDIRGANLIĞI ANCAK YETERLİ SİLAHLARLA DURDURULABİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların ancak yeterli silahlarla durdurulabileceğini belirtti.

Gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında halka seslenen Zelenskiy, Rus ordusunun 26 Ocak'ta ülkesine düzenlediği füze ve İHA saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenskiy, "Bu kötülük, bu Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir ve durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya tank verecek ülke sayısının artmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Kanada'nın da bu yönde karar verdiğini ifade ederek, "Tank koalisyonumuzda artık 12 ülke var." dedi.

Müttefiklerin ülkesine verdiği hava savunma sistemleri sayesinde Rus güçlerinin düzenlediği füze ve İHA saldırılarına karşı etkili bir şekilde mücadele verdiklerini kaydeden Zelenskiy, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenskiy son Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik hizmetinde sorunların yaşandığını bildirdi.

ABD’NİN UKRAYNA’YA TANK SAĞLAMA KARARININ ARKASINDAKİ TARTIŞMA

ABD yönetimi bakım, idame ve eğitimleri gerekçe göstererek Abrams tanklarının Ukrayna’ya verilmesinin şu aşamada uygun olmadığını öne sürüyordu.

18-20 Ocak'ta Almanya’daki Ramstein üssünde Ukrayna Temas Grubu olarak bilinen 50 ülkenin savunma bakanlarının Ukrayna gündemiyle bir araya geldiği toplantıda, Almanya’nın ABD'den önce Ukrayna’ya tank vermeyeceğini açıkladığı iddia edilmişti.

Berlin’in aynı zamanda Alman yapımı tankları Ukrayna’ya vermek isteyen diğer ülkelere onay vermemesi de tartışmalara neden olmuştu.

Almanya’nın ABD’den önce Ukrayna’ya tank tedarik etmekte isteksiz olması ve Alman yapımı tankların Ukrayna ordusuna başka devletlerce verilmesini onaylamamasının Washington'u adım atmak zorunda bıraktığı ifade ediliyor.

ABD’nin bu kararı almasıyla eş zamanlı olarak Almanya da Ukrayna’ya Leopard 2 tankları vereceğini ve diğer ülkelerin de Alman yapımı tankları Ukrayna’ya vermesini onaylayacağını açıklamıştı.

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