Pentagon: Gazze’de bu savaş şüphesiz trajik ve çok fazla sivil öldü

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.

Önceki gün 30’dan fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail’in Gazze’deki okul saldırısında, "ABD yapımı silahların kullanıldığı" yönündeki haberlere, Pentagon’un tepkisinin ne olduğu sorusuna Ryder, “Basında çıkan haberleri gördüm ama operasyonları hakkında konuşmak için sizi İsrail'e yönlendirmem gerekecek.” yanıtını verdi.

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Ryder, sivillere yönelik zararın azaltılması konusunda İsrailli ortaklarıyla açık şekilde görüşmeye devam ettiklerini aktararak, “Hepimizin, bu savaşın şüphesiz trajik olduğu konusunda hemfikir olduğumuza inanıyorum. Çok fazla sivil öldü. Gördüğümüz görüntüler yürek parçalıyor.” ifadesini kullandı.

İsrail’in, sivil kayıplar konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini bildiklerini kaydeden Ryder, bunu onlara iletmeye devam edeceklerini vurguladı. Ryder, sivil kayıplar konusunda Hamas’ın da “sorumluluğu olduğunu” savunarak, Hamas’ı “aktif askeri operasyonlar” sırasında "sivil nüfusun arasına yerleşmekle" suçladı.​​​​​​​ İsrail ordusu, dün ve bugün, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ta iki ayrı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okuluna saldırı düzenlemiş, bu saldırılarda 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.