Son dakika haberi Pentagon: Kızıldeniz'de 3 füze ve İHA vuruldu
Pentagon'dan yapılan açıklamada "Yemen'den fırlatılan 3 füze Kızıldeniz'de vuruldu. Füzeler muhtemelen İsrail'i hedef alıyordu" denildi
Giriş: 19.10.2023 - 22:49 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:33
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Kızıldeniz’de konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney’nin Yemen’den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu belirterek, füzelerin ve insansız hava araçlarının potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldığını aktardı.
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