Pentatlet İpek Akşin dünyada tek!

Milli modern pentatlon sporcusu İpek Akşin, Londra Üniversitesi'nin her yıl dünyadan sadece bir sporcuya verdiği "tam bursla" yüksek lisans programına kabul edildi. TED Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan milli sporcu Akşin, Londra Üniversitesi’nde Uluslararası Spor Yönetimi alanında yüksek lisans yapacak.

İpek Akşin, yaptığı açıklamada "Dünyada bir sporcunun tam burslu olarak alındığı bu programda, o bursu kazanmış olmak benim için çok gurur verici. Bursun temel şartlarını oluşturan kriterler çok iyi derecede yabancı dil seviyesi yeterliliği, akademik geçmiş ve sportif başarılardı. Yurt dışı sportif başarılarımın eğitim hayatıma katkı sağlamış ve bana farklı bir yön çizmiş olması aslında sporun ve eğitimin bir arada götürülebileceğinin ve birbirlerine fayda sağlayabileceklerinin en büyük kanıtı" dedi.

‘İpek Akşin gururumuz’

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, pentatlet İpek Akşin’in Londra Üniversitesi’nin UIPM ile yaptığı protokol doğrultusunda dünyada tek kişiye verilen yüzde 100 bursu kazanmasına ilişkin bir değerlendirmelerde bulundu.

İpek Akşin’e verilen bursun Türkiye’de son üç yılda modern pentatlon alanında yapılan atılımın da bir göstergesi olduğunu belirten Ozan Çakır, “Londra Üniversitesi’nin dünyada tek bir sporcuya burs vermesi ve bunun da milli sporcumuz İpek Akşin’e verilmesi bizim gurur kaynağımız. Türkiye’nin. Modern pentatlonun her sathında bir gelişim olduğunu gösteriyor. Bugünün sporcuları, yarının çalıştırıcıları ve yöneticileri olacaklar. Sporcularımızın bu tip uluslararası düzeyde sunulan eğitim programları almaları ve kendilerini bu yönde de geliştirmeleri; Türk modern pentatlon sporunun gelecek kadrolarının yetiştirilmesi açısından da çok önemli. Uluslararası alanda elde edilecek tecrübelerin, sonrasında ülkemiz altyapı sporcularıyla paylaşılması noktasında çok değerli.” diye konuştu.

‘Sporcularımızın gelecekte IOC gibi örgütlerde görev almasını arzu ediyoruz’

Tüm sporcuların, sporculuk sonrası kariyer planlamalarında da federasyon olarak rehberlik yapmaya çalıştıklarının altını çizen Çakır, “Kendilerini belli bir seviyeye getirmiş ve uluslararası ölçekte geliştirmiş Türk sporcuların, gelecekte Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gibi uluslararası spor örgütlerinde de görev almaları bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu yapılarda çalışacak, görev alacak sporcularımız olması en büyük arzumuz. Sporcularımızın bu tür programlara dahil olmaları ve kendilerini geliştirmeye dönük çalışmalar; hem kendi kariyerlerine destek sunduğu gibi, hem de ülkemiz modern pentatlonunun uluslararası platformlardaki temsili noktasında da önemli bir adım olacaktır.” dedi.