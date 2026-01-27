Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması: Bütün futbolcuları izledim! - Futbol Haberleri

        Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması: Bütün futbolcuları izledim!

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Guardiola, basın toplantısında Türkiye'deki bütün futbolcuları izlediğini açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:37
        Guardiola'dan Galatasaray açıklaması!
        Galatasaray, yarın (28 Ocak) Manchester City ile karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak maç öncesi İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

        İşte Guardiola'nın açıklamaları:

        "TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN FUTBOLCULARI İZLEDİM"

        "Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız. Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız."

        "SANE VE İLKAY'I GÖRECEĞİM İÇİN MUTLUYUM"

        "Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. "Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum."

        "HAALAND GOL ATACAKTIR"

        "Takım, daha iyi oynamalı ve daha fazla fırsat yaratmalı, Haaland da gol atacaktır."

        "GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA ÖNEMLİ TAKIMLAR"

        "Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok."

        "GALATASARAY ÇOK İYİ FUTBOLCULAR ALIYOR"

        "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Çok iyi futbolcular alıyorlar. Hızlı, kaliteli oyuncuları var. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz."

        "CASUS YOKSA BİLEMEZLER"

        "İlkay ve Sane sizi biliyorlar. Sizce taktiklerinizi Okan Buruk'la konuşuyorlar mı? Avantaj olur mu onlar için?" sorusuna Pep Guardiola şu yanıtı verdi: "Yapmaları lazım... Ben yapardım. Yarın kimin oynayacağını bilemezler, tabii ki bir casus yoksa burada... Ama ben olsam yapardım. Gündoğan'la yüzlerce görüşmemiz var geçmişte yani. Taktik vs gibi şeyleri ben olsam sorardım."

        JEREMY DOKU: GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ

        Manchester City'nin Belçikalı kanat oyuncusu Doku ise ilk 8'e kalmaları için önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

        Play-off'ta oynamamanın takım için iyi olacağından bahseden Doku, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de bitirmek çok önemli. İlk 8'de olursanız doğal olarak 2 ekstra maç oynamıyorsunuz. Şu anda oynadığımız maç sayısı düşünüldüğünde 2 maç daha az oynamak bizim için iyi olurdu. Bu yüzden Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yaparak bizi nereye götüreceğine bakacağız." diye konuştu.

        Sakatlığı nedeniye geçen hafta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapılan müsabakada forma giyemeyen Doku, sakatlığını atlattığını ve Galatasaray müsabakasına hazır olduğunu söyledi.

