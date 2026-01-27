Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması: Bütün futbolcuları izledim!

Galatasaray, yarın (28 Ocak) Manchester City ile karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak maç öncesi İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

"Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız. Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız."

"SANE VE İLKAY'I GÖRECEĞİM İÇİN MUTLUYUM"

"Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. "Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum."

"HAALAND GOL ATACAKTIR"

"Takım, daha iyi oynamalı ve daha fazla fırsat yaratmalı, Haaland da gol atacaktır."

"GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA ÖNEMLİ TAKIMLAR"

"Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok."