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Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

Yakın dönemin en etkileyici teknik direktörlerinden olan Pep Guardiola, Manchester City ile uzun yıllardır arzuladığı Şampiyonlar Ligi'ni alarak koleksiyonu tamamladı! Katalan menajer bu zaferle aynı zamanda tarih yazdı

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HABERTURK.COM / AA
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de Katalan teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Manchester United tarafından domine edilen İngiliz futbolunda son dönemdeki çıkışıyla "mavi"yi hakim renk haline getiren Manchester City, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı "Devler Ligi" finalinde Inter'i yenerek Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaştı.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    11 YILLIK YATIRIMLAR KARŞILIĞINI ALDI

    Kulübün el değiştirmesinden ve yapılan milyarlarca sterlinlik yatırımların ardından en büyük hedef olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 11 yıldır kupa mücadelesi veren Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında Inter'i 1-0 yenerek bu özlemini sonlandırdı.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki City, iki yıl önce "Devler Ligi"nde finale yükselmiş ancak Chelsea'ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    2016 ve 2022 yıllarında yarı final oynayan Manchester ekibi, üçer kez çeyrek final ve son 16 turunda, iki kez grup aşamasında elendi.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    1969-1970 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren İngiliz temsilcisi, Avrupa'da 53 yıllık kupa özlemine son verdi.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    GUARDIOLA KOLEKSİYONU TAMAMLADI, TARİH YAZDI

    Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    ÜÇÜNCÜ ZAFERİ

    Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı.
  • Pep Guardiola, Manchester City'de koleksiyonu tamamladı!

    Deneyimli teknik adam, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.

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