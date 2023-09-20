Pep Guardiola'nın öğrencileri sakatlıklarla boğuşuyor Manchester City'de sakatlık kabusu devam ediyor. Sezon başından bu yana hazırlıklarını tam kadro olarak sürdüremeyen Manchester City'ye bir kötü haber de Bernardo Silva'dan geldi. Portekizli oyuncu, Kızılyıldız mücadelesinin 43. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı

İngiliz devi Manchester City'nin sakatlık kabusu devam ediyor. Sezon başından bu yana tam kadro bir şekilde hazırlıklarını sürdüremeyen Maviler, dün akşam oynadıkları Kızılyıldız mücadelesinin 43. dakikasında Portekizli yıldız orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı da sakatlıklara kurban verdi.

30 yaşındaki oyuncunun taktiksel anlamda hocasının istediklerini sahada yerine getiremediği için oyundan alındığı tahmin edilse de, maç sonu Pep Guardiola'nın açıklamaları durumun tersi yönde olduğunu ortaya koydu.

Manchester City patronu Pep Guardiola, genişeyen sakatlık listesi nedeniyle takımının başının belada olduğunu söyledi.

"55 OYUNCUYA MAAŞ BAĞLAYAMAYIZ"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Katalan menajer, "Bazen şanssızlıklar olur. Bu sene beş önemli oyuncumuz sakatlandı. Onlar olmadan da başarılı şekilde devam ediyoruz ama tabii ki bunu sürdürmek zor olacak. Kovacic, Stones, Kevin De Bruyne, Jack Grealish...Sanırım şimdi de Bernardo Silva sakatlandı. Maç sonu durumu hakkında bir şey söylemedi ama onun da önümüzdeki belli maçlarda oynayacağını sanmıyorum. Yapabilecek bir şeyimiz yok, olan bu. Geniş kadro kuracağız diye 55 oyuncuya da maaş bağlayamayız. Bu şekilde kulüpler iflas eder" ifadelerini kullandı.