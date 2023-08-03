Pepe'de flaş gelişme! Fransız basını duyurdu

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BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ

Ayrıca haberde; Pepe ile yakından ilgilenen Beşiktaş'ın bu transferi öncelik olarak belirlediği ancak siyah-beyazlı ekibin Pepe'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediği kaydedildi.