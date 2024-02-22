Pepe'den yeni rekor! Yaşlanmıyor Portekiz'in efsane oyuncularının arasında yer alan ve halen Porto forması giyen Pepe 40 yaşında olmasına rağmen performansı ile göz dolduruyor. Tecrübeli futbolcu, Arsenal karşısında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda forma giyen en yaşlı futbolcu oldu

Habertürk Giriş: 22.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:42 facebook

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