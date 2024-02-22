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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Pepe'den yeni rekor! Yaşlanmıyor - Futbol Haberleri

        Pepe'den yeni rekor! Yaşlanmıyor

        Portekiz'in efsane oyuncularının arasında yer alan ve halen Porto forması giyen Pepe 40 yaşında olmasına rağmen performansı ile göz dolduruyor. Tecrübeli futbolcu, Arsenal karşısında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda forma giyen en yaşlı futbolcu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:42
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        Pepe'den yeni rekor! Yaşlanmıyor
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        Porto, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal'i evinde 1-0 mağlup ederken tecrübeli savunmacı Pepe de göz doldurdu.

        Pepe, Arsenal karşısında maça ilk 11'de başlayarak Devler Ligi'nin son 16 turunda forma giyen en yaşlı oyuncunu uvanını elde etti.

        Karşılaşmada ise Porto, İngiliz ekibini 90+4'te Galeno'nun golüyle 1-0 yenerek çeyrek final için avantajı ele geçirdi.

        BU SEZON 23 MAÇA ÇIKTI

        Pepe, 23 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretti. Pepe ilerleyen yaşına rağmen mücadelesiyle gençlere adeta taş çıkardı.

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        BİR REKOR DAHA KIRMIŞTI

        Pepe, yine Şampiyonlar Ligi'nde Porto'nun evinde Antwerp'i yendiği maçta 90+1'de skoru 2-0 yaparak 40 yıl 254 gün ile gol atan en yaşlı futbolcu olmuştu.

        BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ

        Profesyonel kariyerine Portekiz Lig'inde başlayan Pepe, Marítimo'da başarılı oyunundan sonra Porto takımına transfer oldu. Pepe ilk kupa sevincini, 2004 yılında Portekiz Süper Kupası'yla yaşadı. Pepe 10 Temmuz 2007'de İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid kariyerinde 3 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. 10 yıl burada forma giyen Pepe, 2017'de ise Beşiktaş'a gelmişti. Pepe, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkan kadrosunda yer aldı. 2018'de Beşiktaş'tan ayrılıp Porto'ya dönen Pepe, Portekiz Milli Takımı'nda da önemli başarılara imza attı.

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