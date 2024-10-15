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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pera Müzesi'nde 'Bir Arada' konseri

        Pera Müzesi'nde 'Bir Arada' konseri

        Pera Müzesi'ndeki sezonun ilk "Bir Arada" konserinde, 25 Ekimde, uluslararası caz sahnesinde dikkat çeken, ödüllü caz vokalisti Evrim Özşuca, Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi'yi konuk ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 00:32 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:32
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        Pera Müzesi'nde 'Bir Arada'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini “Bir Arada” konserlerinde müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sezonun bu ilk konserinde, uluslararası caz sahnesinde dikkat çeken, ödüllü caz vokalisti Evrim Özşuca, sahnesinde Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi’yi konuk ediyor.

        25 Ekim’de Pera Café’de gerçekleşecek bu buluşmada, iki sanatçı güçlü müzikal birikimleriyle dinleyicilere caz dolu bir akşam yaşatacak.

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        Müziğin ritmine kapılmak isteyen herkes, bir arada, ayakta…

        Toplumsal cinsiyet eşitliğinin müzik sahnesinde güçlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen bir sosyal girişim olan Kreşendo iş birliğinde düzenlenen “Bir Arada” konser serisi, müziğin ritmine kapılmak isteyen herkesi Pera Café’de bir araya getiriyor. Ayın son Cuma günü gerçekleşen konserler, müzikseverlere, kariyerinde dikkat çeken sanatçılarla beraber olma imkânı sunuyor.

        Konsere katılan seyirciler, “Uzun Cuma” kapsamında 18.00 – 22.00 arasında Pera Müzesi’ni ücretsiz gezme olanağı da buluyor.

        Pera Café’de ayakta gerçekleşecek konserin biletleri Biletix.com veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Pera Müzesi
        #Evrim Özşuca
        #Nilüfer Verdi
        #konser
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