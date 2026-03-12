Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi’ne 'En İyi Müze' ödülü

        Pera Müzesi’ne 'En İyi Müze' ödülü

        Pera Müzesi, Yıldız Teknik Üniversitesi SATPARK tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Sanat ve Kültür Ödülleri'nde "En İyi Müze" ödülüne layık görüldü. Müze ekibi, ödülü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Pera Müzesi'nde çalışan tüm kadınlar adına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 14:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pera Müzesi'ne 'En İyi Müze' ödülü

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Yıldız Teknik Üniversitesi SATPARK tarafından sanat ve kültür alanında üretim yapan kurum ve isimleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Sanat ve Kültür Ödülleri’nde ödüle değer görüldü. Kurulduğu günden bu yana sergileri, yayınları, öğrenme programları ve etkinlikleriyle kültür-sanat yaşamına katkı sunan müze, bu yıl ikinci kez verilen ödüllerde “En İyi Müze” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

        11 Mart Çarşamba, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümâyun’da düzenlenen törende takdim edilen ödül, Pera Müzesi’nin çok yönlü müzecilik anlayışını ve kültür-sanat alanındaki süreklilik taşıyan çalışmalarını öne çıkardı. Müze ekibi, ödülü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Pera Müzesi’nde çalışan tüm kadınlar adına aldı.

        REKLAM

        Çok yönlü müzecilik anlayışı

        Sergilerden yayıncılığa, öğrenme programlarından söyleşi ve etkinliklere uzanan geniş programıyla faaliyetlerini sürdüren Pera Müzesi, farklı dönem ve coğrafyalardan sanat üretimlerini izleyiciyle buluşturuyor. Sanatı daha geniş kitleler için erişilebilir kılmayı hedefleyen müze, disiplinlerarası yaklaşımı ve kamuyla kurduğu güçlü ilişkiyle dikkat çekiyor.

        Güncel sergiler ve koleksiyonlarla zenginleşen program

        Pera Müzesi, ödüle değer görülen çok yönlü programını güncel sergileriyle de sürdürüyor. Müzenin yeni süreli sergisi Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Türkiye resim sanatının önemli isimlerinden Halil Paşa’yı yaşamı ve üretimi arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor. Müzenin koleksiyon sergileri arasında yer alan Ağırlık ve Ölçü Sanatı, Anadolu’nun dört bin yıllık sosyal ve ekonomik tarihini ağırlık ve ölçü kavramları etrafında görünür kılarken, Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikâyesi sergisi Kütahya’nın hünerli ustası Minas Avramidis’in eserleri üzerinden geleneksel çini zanaatındaki dönüşümü odağına alıyor.

        Pera Müzesi’nde ayrıca, Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ile Osman Hamdi Bey koleksiyon sergileri de ziyaretçilerle buluşuyor. Osmanlı-Avrupa diplomatik ilişkilerinden sanatın kültürel diyalog kuran gücüne, ustalıkla işlenmiş seramiklerden Osman Hamdi Bey’in sanat ve müzecilik mirasına uzanan bu sergiler, müzenin farklı koleksiyonlarını bir araya getiren zengin bir anlatı sunuyor.

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kültür ve sanat alanındaki uzun soluklu katkısının önemli yapı taşlarından biri olan Pera Müzesi, ulusal ve uluslararası ölçekte ses getiren sergilerinin yanı sıra koleksiyonları, akademik çalışmaları ve kamusal programlarıyla kültür hayatındaki yerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

        Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

        #Pera Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar