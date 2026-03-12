Pera Müzesi’ne 'En İyi Müze' ödülü

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Yıldız Teknik Üniversitesi SATPARK tarafından sanat ve kültür alanında üretim yapan kurum ve isimleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Sanat ve Kültür Ödülleri’nde ödüle değer görüldü. Kurulduğu günden bu yana sergileri, yayınları, öğrenme programları ve etkinlikleriyle kültür-sanat yaşamına katkı sunan müze, bu yıl ikinci kez verilen ödüllerde “En İyi Müze” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

11 Mart Çarşamba, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümâyun’da düzenlenen törende takdim edilen ödül, Pera Müzesi’nin çok yönlü müzecilik anlayışını ve kültür-sanat alanındaki süreklilik taşıyan çalışmalarını öne çıkardı. Müze ekibi, ödülü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Pera Müzesi’nde çalışan tüm kadınlar adına aldı.

Çok yönlü müzecilik anlayışı

Sergilerden yayıncılığa, öğrenme programlarından söyleşi ve etkinliklere uzanan geniş programıyla faaliyetlerini sürdüren Pera Müzesi, farklı dönem ve coğrafyalardan sanat üretimlerini izleyiciyle buluşturuyor. Sanatı daha geniş kitleler için erişilebilir kılmayı hedefleyen müze, disiplinlerarası yaklaşımı ve kamuyla kurduğu güçlü ilişkiyle dikkat çekiyor.

Güncel sergiler ve koleksiyonlarla zenginleşen program

Pera Müzesi, ödüle değer görülen çok yönlü programını güncel sergileriyle de sürdürüyor. Müzenin yeni süreli sergisi Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Türkiye resim sanatının önemli isimlerinden Halil Paşa’yı yaşamı ve üretimi arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor. Müzenin koleksiyon sergileri arasında yer alan Ağırlık ve Ölçü Sanatı, Anadolu’nun dört bin yıllık sosyal ve ekonomik tarihini ağırlık ve ölçü kavramları etrafında görünür kılarken, Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikâyesi sergisi Kütahya’nın hünerli ustası Minas Avramidis’in eserleri üzerinden geleneksel çini zanaatındaki dönüşümü odağına alıyor.

Pera Müzesi’nde ayrıca, Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ile Osman Hamdi Bey koleksiyon sergileri de ziyaretçilerle buluşuyor. Osmanlı-Avrupa diplomatik ilişkilerinden sanatın kültürel diyalog kuran gücüne, ustalıkla işlenmiş seramiklerden Osman Hamdi Bey’in sanat ve müzecilik mirasına uzanan bu sergiler, müzenin farklı koleksiyonlarını bir araya getiren zengin bir anlatı sunuyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kültür ve sanat alanındaki uzun soluklu katkısının önemli yapı taşlarından biri olan Pera Müzesi, ulusal ve uluslararası ölçekte ses getiren sergilerinin yanı sıra koleksiyonları, akademik çalışmaları ve kamusal programlarıyla kültür hayatındaki yerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.