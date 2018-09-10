Dünya devi şirketlerin blok zinciri (blockchain) teknolojisi kullanımı her geçen gün hızla artıyor. Son olarak ABD’li perakende devi Walmart teslimat sürelerini blok zinciri ile kısaltmaya hazırlanıyor.

Blockchain Türkiye Platformu’nda yer alan habere göre, Walmart yaptığı son patent başvurusuna ile teslimat drone’larının birbirleriyle iletişim kurabilmesi için blok zinciri teknolojisini araştırıyor.

ROBOTLAR İŞ ARKADAŞLARINI TANIYOR

Şirketin Ağustos sonunda yaptığı patent başvurusuna göre, otonom elektronik cihazların kablosuz olarak iletişim kurdukları bir iletişim ağı kurulacak. Bu sayede bir drone, karşı tarafın kimliğini doğruladıktan sonra, taşıdığı objeyi başka bir drone’a otomatik olarak devredebilecek.

Drone, diğer drone’nun bulunduğu önceden belirlenmiş noktaya gittiğinde, “Blok zinciri anahtarları” kullanarak karşı tarafın kimliğini doğruluyor. Eğer robot iş arkadaşını başarılı bir şekilde tanırsa, kargoyu otomatik olarak ona devrediyor. Drone’ların teslimatı gerçekleştirebilmesi için gereken koordinatlar ise, şirketin sahip olduğu blockchain veri tabanında tutulacak.

ÖZEL KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

Robotlar birbirini tanımak için RFID kodları ve QR kodları gibi birçok farklı yöntemden yararlanabilecekler. Yine patente göre, drone’ların birbirini kolayca tanıyabilmesi için, her cihaz kendine has özelliklerle donatılabilir.

Otomasyon teknolojisinin kullanılacak olmasının ana fikri altında, bu teknolojinin teslimat sürelerini kısaltabileceği gerçeği ve güvenilir olması yatıyor. Walmart ise blockchain teknolojisinin güvenilir yapısından yararlanarak, drone’lar için özel bir kimlik doğrulama sistemi geliştirmek istiyor.

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