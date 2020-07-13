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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %25,5, otomotiv yakıtı satışları %22,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %3,0 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3.8 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,8 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %7,7, otomotiv yakıtı satışları %0,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 11.6 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %17,6, otomotiv yakıtı satışları %34,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %13,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4.7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,7 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %18,4, otomotiv yakıtı satışları %5,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %8,4 azaldı.