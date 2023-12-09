Haberler Yaşam Perde arkasında neler oluyor? İşte manken olmanın bilinmeyen yönleri

Perde arkasında neler oluyor? İşte manken olmanın bilinmeyen yönleri Şık gösteriler ve kusursuz mankenler... Bir defile sırasında muhteşem şovlarla gözlerimiz parlasa da aslında işin perde arkası pek de sevimli değil. Podyumdaki mükemmelliği yakalamak için modellerin oldukça katı kurallara uyması gerekiyor. Habertürk Giriş: 09.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:25 facebook

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DÖVMELER HOŞ KARŞILANMIYOR Dövmeler, moda sektöründe pek iyi karşılanmıyor. İlk sebebi birçok markanın dövme konusuna olan negatif bakış açısı ikincisi ise dövmeli bir mankenin, hedef kitleyi sınırlayabilme ihtimali. Bu yüzden birçok manken, defile sırasında görünmeyecek noktalara dövme yaptırıyor.

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BÜYÜK BEDEN MODELLERE KARŞI YANLIŞ ALGI Büyük beden modeller, istenen fiziği korurken obeziteyi önlemek için dengeli bir şekilde beslenmek zorundadır. Yani düşünüldüğü gibi her şeyi yeme özgürlüğüne sahip değiller.