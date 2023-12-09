Perde arkasında neler oluyor? İşte manken olmanın bilinmeyen yönleri
Şık gösteriler ve kusursuz mankenler... Bir defile sırasında muhteşem şovlarla gözlerimiz parlasa da aslında işin perde arkası pek de sevimli değil. Podyumdaki mükemmelliği yakalamak için modellerin oldukça katı kurallara uyması gerekiyor.
DÖVMELER HOŞ KARŞILANMIYOR
Dövmeler, moda sektöründe pek iyi karşılanmıyor. İlk sebebi birçok markanın dövme konusuna olan negatif bakış açısı ikincisi ise dövmeli bir mankenin, hedef kitleyi sınırlayabilme ihtimali. Bu yüzden birçok manken, defile sırasında görünmeyecek noktalara dövme yaptırıyor.
BÜYÜK BEDEN MODELLERE KARŞI YANLIŞ ALGI
Büyük beden modeller, istenen fiziği korurken obeziteyi önlemek için dengeli bir şekilde beslenmek zorundadır. Yani düşünüldüğü gibi her şeyi yeme özgürlüğüne sahip değiller.
DEFİLE ÖNCESİ KATI KURALLAR
Adriana Lima gibi bazı modeller, iç çamaşırı defilelerinden önce aşırı önlemler alıyor; dokuz gün öncesinden katı gıdalardan uzak duruyor ve etkinlikten 12 saat önce tüm sıvı alımını kesiyor.
BEDENİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRME
İmkansız gibi görünen kıvrımlara ulaşmak için mankenler kalçaları ve göğüsleri için özel dolgular kullanıyor. Büyük beden modeller bile bu geliştirmelerden yararlanıyor.
KEPEKLİ SAÇ SORUNU
Modeller; sıkı kabarıklıklar, jel uygulaması, saç spreyi kullanımı ve ısıtılmış aletlere maruz kalma gibi günlük saç şekillendirme prosedürlerinin bir sonucu olan kepekle uğraşır. Aralarında Kylie Jenner, Nicola Peltz ve Gigi Hadid'in de bulunduğu bazıları, saç derisinin ve saçlarının iyileşmesine olanak sağlamak için saç yıkamayı erteliyor.
DEFİLE SIRASINDA İÇ ÇAMAŞIR YASAK
Modeller genellikle podyumda iç çamaşırı olmadan yürüyor, özellikle de külot çizgilerini belli edebilecek dar kıyafetler giyerken. Bazı zamanlarda G-string tercih edilebiliyor. Bu kural, hızlı kıyafet değişimlerinde de zaman tasarrufu sağlıyor.
DEFİLE SONRASI 'RAHATLAMA' PARTİSİ
Katı diyetlere ve sıkı gösteri hazırlıklarına katlandıktan sonra mankenler defilenin ardından kendilerini şımartıyor. Örneğin Victoria's Secret modelleri, haftalarca veya aylarca süren diyet kısıtlamalarından sonra özgürlüğün tadını çıkararak pizzayla kutlama yapıyor.
DAHA PARLAK GÖZLER İÇİN GÖZ DAMLASI
Yoğun programlar sırasında modeller parlak, etkileyici gözleri korumak için göz damlası kullanır. Örneğin Duckie Thot, uyandığında bir şişe su içmenin yanı sıra bunu rutinine dâhil ediyor.
REGL ZAMANLARI ÇOK DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR
Kadın mankenler için regl zamanları ayrıca bir sorun. Görünüşü bozmamak için ped kullanımı tamamen yasak ancak tampon kullanılabiliyor.