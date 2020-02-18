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Perfetti Van Melle Türkiye; 2020 yılı itibariyle Avrupa’nın ve Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen lider şirketlerine verilen “Top Employers” ödülünü almaya hak kazandı.

Perfetti Van Melle Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, Deniz Kafkas yaptığı açıklamada, "PVM Türkiye olarak, en büyük önceliğimiz, çalışanlarımızın alanlarında yarattığı başarılı iş sonuçlarına, yine onlar için en iyi uygulamaları kendi kurum kültürümüz ve değerlerimize uygun şekilde yaratmaktır." dedi.

Kafkas, "İnsan odaklı yaklaşımı her daim tüm uygulamalarımızın temelinde konumlandırarak, kazandığımız bu ödül ile ülkemizin en iyi işverenlerinden olduğumuzu bir kez daha kanıtlamanın sevincini yaşıyoruz. PVM Türkiye olarak 2018 yılında ülke bazında aldığımız bu ödülün sınırlarını aşıp Avrupa ödülüne taşınmasından büyük onur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

PVM Grubu, ar-ge merkezinde yılda 100’ e yakın yeni ürünün geliştirirken, 2 ayrı tesiste ürettiği 800 farklı ürünü 74 ülkeye ihraç ediyor.