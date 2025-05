PES 2019 sistem gereksinimleri nelerdir? PES 2019 kaç GB boş alan istiyor?

Sahadaki her pas, her koşu ve her gol, oyunun sunduğu üst düzey grafikler ve fizik motoruyla daha da etkileyici hale gelir. Lisanslı ve lisanssız birçok takımın yer aldığı oyunda, özgün ligler, stadyum atmosferleri ve oyuncu animasyonlarıyla bir futbol şölenine tanıklık edilir. PES 2019, sadece oyun oynamak değil, futbolun ruhunu yaşamak isteyenler için tasarlanmış bir deneyim sunar.

PES 2019 KAÇ GB?

PES 2019, sunduğu gerçekçi grafikler, gelişmiş fizik motoru ve zengin içerikleriyle dikkat çeken bir futbol simülasyonu olduğu için sistemde belirli bir yer kaplamaktadır. Oyunun kurulumu ve tam performansla çalışabilmesi için ortalama olarak 30 GB civarında boş depolama alanına ihtiyaç duyulur. Bu alan, temel oyun dosyalarının yanı sıra grafikler, ses dosyaları, oyuncu animasyonları ve çeşitli lig verilerini de kapsar.

Oyun içi güncellemeler, yamalar ve veri paketleriyle birlikte bu boyut zamanla biraz daha artabilir. Bu nedenle oyuncuların, PES 2019'u sorunsuz bir şekilde oynamak için yeterli boş alan değil, verimli çalışan bir hard disk ve güçlü bir sistem donanımına da sahip olmaları gerekir. Oyunun sunduğu detaylı futbol atmosferi, bu dosya boyutunun karşılığını fazlasıyla verir.

PES 2019 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019), futbolun gerçekçi ve taktiksel doğasını ön plana çıkaran bir spor simülasyon oyunudur. Konami tarafından geliştirilen bu oyun, serinin önceki versiyonlarına kıyasla görsellik, oynanış mekaniği ve lisans seçeneklerinde çeşitli yeniliklerle gelmiştir. PES 2019’un ana teması, oyuncuya gerçek bir futbol deneyimi yaşatmak üzerine kurulmuştur. Oyuncular, dünya çapındaki kulüplerden takımlar seçerek kariyerlerine yön verirken; maç içindeki detaylı fizik motoru, oyuncu animasyonları ve yapay zekâ geliştirmeleri sayesinde sahada olup biteni neredeyse birebir hisseder. MyClub modu sayesinde kendi rüya takımını kurma şansı sunan oyun, oyuncuların gelişimini, transfer stratejilerini ve takım uyumunu yönetmelerine olanak tanır. Master League modu ile bir teknik direktör gibi davranarak kulübün hem saha içi hem de saha dışı kararlarını almak mümkündür. Her oyuncunun kendine özgü yetenek setleri, kondisyon durumu ve oyun tarzı, karşılaşmaları daha stratejik hale getirirken, yeni "Magic Moments" sistemi sayesinde yıldız futbolcuların özel hareketleri sahada fark yaratır. PES 2019, lisanslı ligler ve kulüplerin artmasıyla daha geniş bir içeriğe kavuşurken, grafiksel olarak da FOX Engine sayesinde daha gerçekçi bir atmosfer sunar. Genel olarak PES 2019, futbol tutkunlarına resmen sahaya çıkmış gibi bir his vermeyi amaçlayan bir futbol deneyimi sunar. PES 2019'u akıcı ve sorunsuz bir şekilde oynamak isteyen oyuncuların bilgisayarlarında belirli teknik özellikleri karşılaması gerekir.