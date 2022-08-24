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Haberler Gündem Güncel Pes artık! Kapanın üzerine paspas koyup geçti
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Düzce'de kaydedildi! Kapanın üzerine paspas koyup geçti, ehliyetine el konuldu

Düzce'de 'pes artık' dedirten bir görüntü kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir kişinin hastane otoparkında yola yerleştirilen kapanın üzerine otomobilinin paspaslarını koyarak tersten çıktığı dikkat çekti

Pes artık! Kapanın üzerine paspas koyup geçti
Pes artık! Kapanın üzerine paspas koyup geçti
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DHA

Düzce'de hastane otoparkından, yola yerleştirilen kapanın üzerine otomobilinin paspaslarını koyarak tersten çıkıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye bin 626 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.

DHA'nın haberine göre, Mertcan A., otomobiliyle Düzce Üniversitesi Hastanesi otoparkından otomobiliyle tersten çıkış yaptı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Mertcan A., giriş noktasındaki kapanın üzerine aracın paspaslarını koyup geçti. O anları arkadaşları cep telefonuyla kayda aldı. Mertcan A., sosyal medya hesaplarından, "Tüm Düzce bunu izlesin" yazarak görüntüleri paylaştı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, görüntülerin paylaşılmasının ardından sürücüyü yakaladı.

Mertcan A.'ya trafik işaret levhalarına uymamak, emniyet kemeri kullanmamak, trafik işaretlerinin yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, araçta teknik değişiklik yapmak, gece sis ışıklarını sisli karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında kullanmak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam bin 626 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konularak, sürücü yeterliliğine sahip olup olmadığını tespit edilmesi için psikoloğa sevk edildi.

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