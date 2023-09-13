Bursa'da olay önceki gün saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi´nde meydana geldi. Nazım Kahraman (38) ile yolda yürürken yanına gelen İ.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında İ.D., belinden çıkardığı bıçakla Kahraman'ı göğsünden yaraladı. Yaralı halde 2'nci Vatan Caddesi´ndeki bir kıraathaneye sığınan Nazım Kahraman, kendini takip eden şüpheliye, sandalye fırlattıktan sonra yere yığıldı. Kıraathanede bulunanların tepkisi üzerine şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazım Kahraman, gelen ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kahraman, yapılan tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI PARKTA YAKALANDI

Suçunu itiraf eden İ.D.'nin ifadesinde, "Olaydan önce bir taksiciyle tartışıyordum. Bu sırada maktul geldi ve bizi ayırmaya çalıştı. Ben de bizi ayırmasına sinirlendim. Yolda karşılaşınca tartışmaya başladık. Kendimi savunmak için belimden çıkardığım bıçağı rastgele savurunca ona isabet etti" dediği öğrenildi.

İ.D.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ERZİNCAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Nazım Kahraman'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir fabrikada kaynak işçisi olduğu öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine gönderildi.