Havlayan köpeğe sinirlendi! 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent -Yahşi Mahallesi Yahşi sahilinde motosikleti ile geçen Mustafa E., bir köpeğin kendisine havlamasıyla birlikte çılgına döndü. Mustafa E. evine giderek tüfeği alıp tekrar sahile döndü.
KÖPEKLE BİRLİKTE 3 KADIN DA YARALANDI
İHA'da yer alan habere göre köpeği arayan Mustafa E., Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadın da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle yere yığılırken yaralanan kadınlar ise Bodrum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan esnaflar ise köpeği en yakın veterinere götürerek hayata döndürmeye çalıştı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
OLAY YERİNDE YAKALANDI
Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Mustafa E.'yi, av tüfeği ile bir kafede hiçbir şey olmamış gibi otururken yakalayarak gözaltına aldı.
Çevredeki vatandaşlar ise olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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