Şoför riskli çıktı! Otobüste korona paniği! 0:00 / 0:00

İHA

Yeni tip korona virüs (Covid-19) değerlendirme haritasına göre, ‘kırmızı’ renk ile ‘çok yüksek’ riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, pozitif vaka artışının önüne geçmek için denetimler sürüyor.

OTOBÜSTE DENETİM GERÇEKLEŞTİ

İHA'da yer alan habere göre Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kişilerin ‘HES kodu’ sorgulaması yapıldı.

HES KODU SORGUSUNDA 'RİSKLİ' ÇIKTI

Ankara, İzmir ve Uşak illerine sefer yapan otobüste 20 yolcuyu taşıyan şoför Güven T.’nin ‘HES kodu’ sorgusunda ‘riskli’ grubunda olduğu tespit edildi.

ANNESİ POZİTİF ÇIKMIŞ

Annesinin pozitif olmasından dolayı evde izolasyonda olması gereken Güven T., İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi.

FİRMA VE ŞOFÖRE PARA CEZASI

Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı.