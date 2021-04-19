Şoför riskli çıktı! Otobüste korona paniği!

Yeni tip korona virüs (Covid-19) değerlendirme haritasına göre, ‘kırmızı’ renk ile ‘çok yüksek’ riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, pozitif vaka artışının önüne geçmek için denetimler sürüyor.
OTOBÜSTE DENETİM GERÇEKLEŞTİ
İHA'da yer alan habere göre Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kişilerin ‘HES kodu’ sorgulaması yapıldı.
HES KODU SORGUSUNDA 'RİSKLİ' ÇIKTI
Ankara, İzmir ve Uşak illerine sefer yapan otobüste 20 yolcuyu taşıyan şoför Güven T.’nin ‘HES kodu’ sorgusunda ‘riskli’ grubunda olduğu tespit edildi.
ANNESİ POZİTİF ÇIKMIŞ
Annesinin pozitif olmasından dolayı evde izolasyonda olması gereken Güven T., İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi.
FİRMA VE ŞOFÖRE PARA CEZASI
Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı.
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