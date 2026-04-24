Pete Hegseth: Abluka gerektiği kadar sürecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın limanlarına yönelik ablukanın "gerektiği kadar süreceğini" ve 2. uçak gemisinin birkaç gün içinde ablukaya katılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Pentagon'da düzenledikleri basın toplantısında, İran gündemine ilişkin güncel durumu ve ABD'nin "Destansı Öfke Operasyonu"na ilişkin son durumu değerlendirdi.

Bakan Hegseth, Başkan Donald Trump'ın kendilerine verdiği yetkiyle Hürmüz Boğazı'nı "kontrol altına aldıklarını" ve İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının devam edeceğini belirtti.

Hegseth, ablukanın "gerektiği kadar" devam edeceğini ve Trump'ın bu konuda vereceği kararın belirleyici olacağını ifade ederek "Önemli olan sonuçtur. İran asla nükleer bomba sahibi olamayacak. Seçim onlara kalmış, ancak bu abluka karşısında zaman onların lehine işlemiyor." dedi.

İran'ın denize mayın döşemesi veya başka bir şekilde Amerikan ticari gemilerini ya da Amerikan kuvvetlerini tehdit etmesi halinde bu unsurlara tereddüt etmeden ateş açılacağını söyleyen Hegseth, "Bu tam anlamıyla tam bir abluka. Gerekirse ölümcül güç de dahil olmak üzere her türlü gücü kullanacağız. Girişimde bulunan gemiler oldu ancak fazla ileri gidemeyip geri döndüler." ifadelerini kullandı.

34 geminin geçişine izin verildi

ABD'li bakan, bugün itibarıyla İran dışında toplam 34 geminin boğazdan geçişine izin verdiklerini ve başka gemilerin de gece boyunca geçiş yaptığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, söz konusu deniz ablukasını daha da güçlendirecekleri mesajını, "Abluka sadece genişlemekle kalmıyor, birkaç gün içinde ikinci bir uçak gemisi de ablukaya katılacak. Bu genişleyen abluka artık küresel bir boyut kazanmıştır." sözleriyle dile getirdi.

Avrupa'nın Hürmüz Boğazı'ndan faydalandığını ve dolayısıyla buranın tamamen kullanıma açılması için sorumluluk almaları gerektiğinin altını çizen Pete Hegseth, "Geçen hafta Avrupa'da benim 'aptalca' dediğim bir konferans yapıldı. Bunlar henüz ciddi çabalar değil ancak böyle bir gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz." yorumunu yaptı.

Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Caine de İran limanlarına yönelik ablukanın sıkı bir şekilde devam ettiğini anlatarak "İran limanlarına veya topraklarına giriş ya da çıkış yapan her ülkeden gemiye karşı bu ablukayı kapsamlı bir şekilde uyguluyoruz." dedi.

Caine, "Bugüne kadar İran, ele geçirdiği 5 ticari gemiye saldırdı, bunlardan ikisi boğazı geçmeye çalışıyordu ve aralarında İran'ın kendisinin geçiş izni verdiği gemiler de bulunuyordu." diye konuştu.

Caine, "Touska" adlı geminin ABD ablukasını delerek boğazı geçmeye çalışırken ele geçirildiğini ve gemiye, ABD tarafından el konulduğunu hatırlattı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin "deniz ablukasına" devam edeceğini duyurması üzerine Boğaz'dan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran'da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir