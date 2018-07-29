Trabzon'da estetik ameliyatlara büyük rağbet var. Çevre illerin yanı sıra İstanbul, hatta Almanya'dan bile çok sayıda kişi Trabzon'a estetik operasyona geliyor. Enis Yıldırım'ın haberine göre KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu "Trabzon'da birinci sırada burun, ikinci sırada göğüs gerdirme estetiği çok fazla yapılıyor. Trabzon'da estetik hasta grubunun yaklaşık yüzde 50-60'ı burundur" dedi.

PETEK DİNÇÖZ FOTOĞRAFIYLA GELİYORLAR

Bazı hastaların sanatçıların fotoğrafını eline alıp hastaneye geldiğini ifade eden Doç. Dr. Uraloğlu "Sanatçıların fotoğrafını getirip 'Bunun gibi burun istiyorum' diyen hastalarımız var. En çok Petek Dinçöz burnu isteniyor. İlginç olan o sanatçının burnu da estetik. Tabii hastalar ne kadar fotoğrafla gelseler de biz hastanın yüz şekline uygun olan ne varsa onu bilgisayar ortamında hastaya gösteriyoruz. Hastada bu şekilde bir güven oluşuyor ve bize rahatlıkla güvenip ameliyat oluyor" diye konuştu.



BURUN ESTETİĞİ 4 BİN LİRA

Kendilerine başvuranların bazılarının estetik amaçlı bazılarının ise burnundaki kırık ya da genetik sorunlar nedeniyle geldiğini belirten Doç. Dr. Uraloğlu "İnsanların yüzde 60'ı estetik olsun diye yüzde 40'ı da sağlık sorunları nedeniyle burun ameliyatı oluyor. Estetik ameliyatların yüzde 20-30'u da göğüs estetiği" dedi. Bir hastanın ameliyatının ortalama 1-1.5 saat sürdüğünü belirten Uraloğlu "Hastanın bir de 1.5 saat gibi uyutma ve uyandırma süresi var. Biz devlet hastanesi olduğumuz için fiyatları devlet belirliyor. KTÜ'de burun ameliyatı yaklaşık 4 bin lira. Asgari ücretin iki katından fazla olamaz" şeklinde konuştu.

ALMANYA'DAN GELİYORLAR

Trabzon'da kadınlar ve erkekler arasında burun estetiğinin eşit oranlarda yapıldığını belirten Doç. Dr. Uraloğlu "Baktığınızda erkeklerde burun sorunu ciddi bir şekilde var. Hareketli bir bölgeyiz, ağaçtan düşen bu yüzden burun kemiği kırılan ve estetik olan çok hasta var. Şehir dışından, İstanbul'dan gelen çok fazla hastamız var. Yurtdışından gelen özellikle yaz aylarında Almanya'dan gelen çok hastamız var. İstanbul'da fiyatlar çok pahalı olduğu için insanlar Trabzon'u tercih ediyor. Yine bölge çevresi Ordu, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt bu çevrenin hastası da buraya geliyor" dedi.



"3 DOKTOR AYDA 240 AMELİYAT YAPIYOR"

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu "KTÜ'de günde ortalama 4 burun ameliyatı yapıyoruz. Bu da ayda 80 ameliyata tekabül ediyor. Biz burada üç doktoruz. Hafta içi 5 gün iki ameliyathanede operasyon yapıyoruz. Bu da ortalama ayda 240 ameliyat yapıyor" dedi.

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