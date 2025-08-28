Habertürk
        Peter Zeidler: Turu geçtiğimiz için çok mutluyum! - Beşiktaş Haberleri

        Peter Zeidler: Turu geçtiğimiz için çok mutluyum!

        Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş gibi büyük bir takımı mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 23:18 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:18
        "Turu geçtiğimiz için çok mutluyum!"
        UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne, deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, "Bugün galibiyetten sonra taraftarın bizi alkışlamasını nadiren gördüm. Bu alkış bizi onurlandırdı. Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. İkinci yarının başındaki kırmızı kart dönüm noktası oldu. Beşiktaş adına dönüm noktası olarak ilk yarı kaçırdıkları 2 gol pozisyonunu söyleyebilirim. Bunu aşıp bu turu geçtiğimiz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

        Beşiktaş’ın 4’lü savunmaya maça başlayacağını düşündüğünü dile getiren Zeidler, "Rakip takım teknik direktörü 3’lü ya da 4’lü defansla çıkmanın bir şey değiştirmeyeceğini söylemişti. Ben, Beşiktaş’ın 4’lü hat ile çıkacağını düşünüyordum ama merkezde 3’lü kullandı. Beşiktaş’ta pek bir zaaf göremiyorum. Ama Rafa Silva’nın tekniği ve böyle bir takıma karşı zafere ulaşmak önemliydi" ifadelerini kullandı.

