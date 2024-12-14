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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Petlas'tan uçak açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Petlas Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğine son verdi

        Petlas, uçakta tartışma görüntüleri ortaya çıkan Abdülkadir Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:58
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        Petlas Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğine son verdi
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        Petlas, sosyal medyada gündeme oturan firmanın yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan'ın yer aldığı uçak içi tartışma görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Buna göre firma Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verdi.

        Firma konuya ilişkin bir önceki açıklamasında da şunları belirtmişti:

        "13 aralık 2024 tarihinde THY uçağında yönetim kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık. Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur. Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız. Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz."

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