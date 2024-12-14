Petlas, sosyal medyada gündeme oturan firmanın yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan'ın yer aldığı uçak içi tartışma görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre firma Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verdi.

Firma konuya ilişkin bir önceki açıklamasında da şunları belirtmişti:

"13 aralık 2024 tarihinde THY uçağında yönetim kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık. Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur. Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız. Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz."