Petra Kvitova'dan emeklilik kararı!
Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Çek tenisçi Petra Kvitova, kariyerini noktaladı.
Giriş: 25.08.2025 - 21:10 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:10
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık ile emekli olacağını Haziran ayında duyuran 35 yaşındaki Çek raket, ilk turda Fransız Diane Parry'ye 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilmesinin ardından kortlara veda etti.
Wimbledon'da 2011 ve 2014'te şampiyonluğa uzanan Kvitova, WTA turnuvalarında teklerde 31 kez zirvede yer aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ