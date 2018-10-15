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Petrolün varili Suudi Arabistan tehdidiyle 72 doların üstüne çıktı

Petrol fiyatları, OPEC üreticisi Suudi Arabistan'ın rejime eleştirileri ile tanınan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ile ilgili yaptırımlarla karşılaşması halinde misillemede bulunacağı tahdidini getirmesi sonrası varil başına 72 doların üzerine çıktı.

15.10.2018 - 10:13 | Güncelleme:  

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Mayıs ayından bu yana en büyük haftalık kaybını gerçekleştirdikten sonra yüzde 1.9 kadar yükseldi. Suudi dışişleri, yaptırımlarla karşılaşmaları durumunda daha sert tedbirlerle misilleme yapacaklarını duyurdu. Bu açıklama, Suudi Arabistan'ın enerji zenginliğini siyasi silah olarak kullanabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Krallık'ın bu uyarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilişkisinin saptanması durumunda "sert ceza" ile karşılaşacağını kaydetmesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan ham petrol kaynaklarını misilleme aracı olarak kullanırsa, on yıllardır uyguladığı petolü siyasetin üzerinde tutma politikasının dışına çıkmış olacak. Kanada ile son diplomatik anlaşmazlık sırasında, Suudi Arabistan, diğer ekonomik bağlantılarda çok sert tedbirler almasına karşın, devlete ait Aramco Kuzey Amerika ülkesindeki bir rafineriye petrol arzını sürdürmüştü. Krallık enerjiyi silah olarak en son, 1973-1974'te İsrail ile Arap devletleri arasındaki savaş sırasında petrol ambargosu şeklinde kullanmıştı.

Samsung Futures Inc. emtia analisti Kim Kwangrae, "Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin gelişmeler, petrol fiyatlarında son dönemde görülen yükselişin nedenlerinden bir olabilir," dedi ve "Halen fiyatlar bu hafta muhtemelen, sınırlı yukarı baskı ile birlikte, ABD fiyatların düşürülmesi yönünde baskısını sürdürürken OPEC ve ortaklarının üretimi ne kadar artırabileceklerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi dolayısıyla, 70 doların biraz üstünde kalacak" şeklinde görüş bildirdi.

Ham petrol fiyatları, bu ayın başlarında dört yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, talep görünümünün kötüleşmesi ve bunun yanında küresel hisse senetlerine gelen sert satış dalgasının emtia dahil risk varlıklarından çıkışları getirmesinin etkisiyle yüzde 5'ten fazla düştü. Traderlar halen, OPEC ve ortaklarının, ABD yaptırımlarından dolayı İran'ın ihracatının durma noktasına gelecek olması nedeniyle ortaya çıkacak açığı kapatıp kapatamayacağını değerlendirmeye devam ediyor.

Kasım vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 1.36 dolar yükselerek varil başına 72.70 dolara kadar çıktıktan sonra Seul saati ile 10:54'te 72.19 dolara geldi. Kontrat geçen hafta yüzde 4 gerileyerek 71.34 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 54 üzerindeydi.

Aralık vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 1.49 dolar ya da yüzde 1.9 yükselerek varil başına 81.92 dolara kadar çıktı. Fiyatlar geçen hafta yüzde 4.4 ile Nisan başından bu yana en büyük haftalık kaybını gerçekleştirdi ve 80.43 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Aralık vadeli WTI'a kıyasla 9.49 dolar primli işlem gördü.

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