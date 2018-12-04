Petrol fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından dün sert yükselmişti. Yükseliş dünkü kadar sert olmasa da bugün de devam ediyor. Petrol fiyatları OPEC öncülüğünde beklenen arz kesintisi ve Kanada'nın üretim kesintisine yetki vermesinin etkisiyle yükselerek dün kaydettiği kazanımları artırdı. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.7 artışla 62.09 dolara yükseldi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FATURASINI ARTIRIYOR



Gelişmekte olan ülkeler sepetinde yer alan Türkiye hariç neredeyse tüm ülkeler emtia ihracatçısı konumunda. Türkiye ise

enerjide dışa bağımlı bir ekonomi. Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye ekonomisinin enerji faturasını belirli bir gecikme ile artırırken diğer ülkelerde ise aksine bütçe gelirlerini destekler nitelikte. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki artışlar Türkiye piyasalarında olumsuz fiyatlamaları beraberinde getiriyor.





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