Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.
Bu markalardan Peugeot'nun 3008 modelinin satış fiyatı 232 bin 179 TL'den başlıyor.
|MODELLER
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Benzin
|3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik Sky Pack
|232.179 TL
|3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition
|237.179 TL
|3008 ACTIVE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition
|245.641 TL
|3008 GT-Line 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik
|288.123 TL
|Dizel
|3008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik
|235.041 TL
|3008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik Sport Pack
|239.541 TL
|3008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik Sky Pack
|244.141 TL
|3008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition
|248.641 TL
|3008 ALLURE Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik
|270.224 TL
|3008 GT-Line 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik
|287.224 TL
Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, otomatik şanzıman ile tercih edilebiliyor.
3008'in benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor.
Peugeot'nun bir diğer modeli 301 ise 85 bin 755 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
|MODELLER
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı ÖTV ve Hurda Destekli Anahtar Teslim Fiyatı
|Benzin
|301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp
|106.203 TL
|85.755 TL
|Dizel
|301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp
|131.704 TL
|113.180 TL
|301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 hp
|133.704 TL
|115.080 TL
PAZAR DARALDI
Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.
Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.
Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.
Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.
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