        Haberler Dünya Pezeşkiyan, Türkiye'nin İsrail'e karşı duruşunu takdir etti | Dış Haberler

        Pezeşkiyan, Türkiye'nin İsrail'e karşı duruşunu takdir etti

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan; Türkiye, İspanya, Çin, Rusya, İtalya ve Mısır'ın, İsrail'in "savaş çığırtkanlığına ve işlediği suçlara karşı duruşlarına" övgüde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 18:12 Güncelleme:
        Pezeşkiyan, Türkiye'nin İsrail'e karşı duruşunu takdir etti

        Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, söz konusu ülkelerin savaşa karşı duruşlarının, köklü kültürel ve tarihsel birikimlerinden kaynaklandığını belirtti.

        İran Cumhurbaşkanı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Medeniyetlerin niteliği, kritik tarihi dönüm noktalarında kendini gösterir. İspanya, Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve Mısır'ın Siyonist rejimin (İsrail) savaş kışkırtıcılığı ve suçlarına karşı duruşları, derin kültürel ve tarihsel köklerinden kaynaklanmaktadır."

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

