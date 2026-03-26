        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza - Trabzonspor Haberleri

        PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

        Giriş: 26.03.2026 - 21:18 Güncelleme:
        PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza!

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 4 kulübe çeşitli sebeplerden dolayı ceza verildi.

        TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon lira para ve kısmi tribün kapama cezası verdi.

        Aynı sebeple Kayserispor'a kısmi tribün kapama cezası uygulayan kurul, stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı ise sarı-kırmızılılara 480 bin lira para cezası kesti.

        Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 2 milyon 500 bin, saha olayları sebebiyle de 220 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 720 bin lira para cezası uygulayan kurul, siyah-beyazlılara da kısmi tribün kapama cezası verdi.

        PFDK, Kasımpaşa'ya da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 400 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası kesti.

        Öte yandan Fatih Karagümrük oyuncusu Matias Kranevitter, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 350 lira para cezası aldı.

