        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası - Futbol Haberleri

        PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 21:43 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:43
        PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de mücadele eden dört kulübe para cezası verildiğini açıkladı.

        TFF'nin açıklamasına göre farklı gerekçelerle Gaziantep FK'ye 440 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kocaelispor'a ise 220'şer bin lira cezası kesildi.

        PFDK, ayrıca Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti.

        Kurul, Kocaelispor Sportif Direktörü Metin Özkan'a da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezası verdi.

