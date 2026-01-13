PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bugün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa'da oynayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verildiği açıklandı.

Galatasaray'ın, 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor'un, 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,