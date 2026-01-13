Habertürk
        PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza

        Turkcell Süper Kupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a para cezası verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 18:59 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:59
        PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bugün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa'da oynayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verildiği açıklandı.

        Galatasaray'ın, 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Fenerbahçe'nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Samsunspor'un, 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Samsunspor sporcusu Antoine Makoumbou'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 11 Ocak 2026 (Gümüşün Yükselişi Ne Kadar Sürecek?)

        Megakente yoğun kar yağışı uyarısı. Halep'te siviller ne zaman eve döner? Trump'tan orduya Grönlad talimatı. Piyasalarda altın - gümüş dalgalanması. 2025 faiz indirimiyle tamamlandı, 22 Ocak'ta beklenti ne? Türkiye'den Avrupa'ya Obüs ihracatı. ABD neden Maduro'yu kaçırdı? Konya'da obruklar neden artıyor? Ana Haber Bülteni'ni Dilek Gül sundu.

