Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK'den 11 Süper Lig kulübüne ceza!

        PFDK'den 11 Süper Lig kulübüne ceza!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 11 kulübe ceza verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        PFDK'den 11 Süper Lig kulübüne ceza!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 11 kulübe ceza verdi.

        TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Fenerbahçe'ye, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon 600 bin, saha olayları ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi gerekçeleriyle 220'şer bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 210 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası verdi.

        Kurul, Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 330 bin, çirkin ve kötü tezahürattan 1 milyon 240 bin ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden 220 bin olmak üzere toplamda 2 milyon lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapatma cezası uyguladı.

        REKLAM

        Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle kurula sevk edilen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e ise ceza verilmedi.

        PFDK, Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürattan 1 milyon 240 bin, saha olaylarından 220 bin ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından da 300 bin olmak üzere 1 milyon 760 bin lira para cezası ile kısmı tribün kapatma cezası kesti.

        Antalyaspor ile Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 220'şer bin lira para cezası veren kurul, kulüplere çeşitli sebeplerden kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.

        Çaykur Rizespor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 72 bin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden de 220 bin olmak üzere toplamda 292 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası verildi.

        Kurul, Kocaelispor'a da saha olaylarından 440 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından da 300 bin olmak üzere 740 bin para cezası ile çeşitli nedenlerden kısmi tribün kapatma cezası kesti.

        PFDK, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 660 bin, çirkin ve kötü tezahürattan 520 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten de 63 bin olmak üzere toplamda 1 milyon 453 bin lira para cezası ile kısmı tribün kapatma cezası uyguladı.

        Gençlerbirliği'ne merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210 bin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından da 960 bin olmak üzere 1 milyon 170 bin lira para cezası kesen kurul, Samsunspor'a saha olaylarından 220 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahürattan kısmi tribün kapatma cezası verdi.

        PFDK, Gaziantep FK'ye de çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olaylarından da 220 bin olmak üzere toplamda 620 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası kararı aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pendik'te balkonda şarjöre mermi dolduran şüpheli yakalandı

        Pendik'te evinin balkonunda silah şarjörüne mermi dolduran kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor