PFDK sevkleri açıklandı: Serdal Adalı, Metin Öztürk, Mert Hakan Yandaş!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edildi.

"Hukuk Müşavirliği’nce 02.12.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 28.11.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İKAS EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu ORHAN AK’ın 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.