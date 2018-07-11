Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, önceki gün Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer ve Barış Alıcı'nın transferinden sonra oldukça mutlu.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertli camiaya hem uzun yıllar hizmet edecek genç isimlerle hem de maddi olarak katkılar sağlayabilecek oyuncularla çalışmak isteyen Hollandalı hoca, takımdaki genç oyuncularla ilgilenmeye geldiği andan itibaren büyük önem veriyor. Özellikle eski teknik direktör Aykut Kocaman döneminde takıma katılan Elif Elmas’a çok titizlikle yaklaşan Cocu, takımın iskeletini orta vadede genç oyuncuların üzerine yüklemeyi planlıyor.

Cocu'nun Berke Özer ve Barış Alıcı transferlerini de gelecek adına atılmış önemli bir adım olarak görüyor. 47 yaşındaki teknik adam, Berke için "Çok özel yetenekleri olan bir genç kaleci” değerlendirmesini yaparken Barış için ise “Herkesin gözünün üstünde olacağı, aranılan tipte kanat oyuncusu olabilir” ifadelerini kullandı. Ozan Tufan, Elif Elmas, Berke Özer, Barış Alıcı ve Oğuz Kaan Güçtekin gibi genç oyuncularla çalışmaktan çok mutlu olan Cocu bu isimleri kısa zamanda takıma ve rotasyona monte etmeye çalışacak.