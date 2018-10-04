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Phillip Cocu, Ersun Yanal tezahüratlarına ne dedi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı Islam Slimani'nin attığı gollerle 2-0 yendi. Kötü günler geçiren sarı-lacivertliler aldığı galibiyetle rahat bir nefes alırken Phillip Cocu maç sonrasında galibiyeti değerlendirdi. Cocu, taraftarların Ersun Yanal tezahüratları hakkında ne düşündüğünü de açıkladı

04 Ekim 2018 Perşembe, 23:26 | Güncelleme:


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk etti... Kötü günler sarı-lacivertli ekip Islam Slimani'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kazandıkları Spartak Trnava galibiyetini değerlendirdi.

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Cocu, "Tek üzücü nokta, ilk yarının 0-0 bitmesiydi. Çok enerjik bir takım vardı. Kenarları iyi kullandık. İstediğimiz boşlukları bulduk ve o boşlukları değerlendirdik. Devre arasında baskıya devam etmemiz gerektiğini söyledik. Sonunda golü bulmayı başardık. 2. gol de oldukça güzeldi. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Moral ve özgüven açısından önemli bir galibiyetti. Oyuncularım adına mutluyum, galibiyet için çok çalıştılar." dedi.

Süper Lig'de pazar günü oynayacakları Medipol Başakeşhir hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, "Pazar günü bizi büyük bir maç bekliyor. Kaliteli bir rakiple oynayacağız. Topla iyi oynayan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Bu akşam farklı bir durum söz konusuydu. Bugün iyi oynadık. Yarın itibarıyla Başakşehir maçına hazırlanacağız. O maçta neler olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların Ersun Yanal tezahüratlarıyla ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine konuşan Cocu, "Taraftarlar, kendilerini ifade etmekte her zaman özgürler. Bununla ilgili hiçbir problemim yok. Bu durum, daha iyi performans göstermemiz için bizi kamçılamalı." dedi.

Genç oyuncu Eljif Elmas'ın performansını da değerlendiren Cocu, "Şu ana kadar birçok maçta Eljif Elmas 11'deydi. Biz de ona güvendiğimizi gösteriyoruz. Genç bir oyuncu, önünde uzun bir gelecek var. Aynı zamanda öğrenmeye istekli bir oyuncu, çok çalışkan, bu anlamda da iyi bir örnek. Davranışları düzgün ve doğru bir oyuncu." şeklinde konuştu.

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