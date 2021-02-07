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'Photo Ark' sergisinde dijital gezinti

National Geographic’in, en popüler ve en çok ziyaret edilen sergisi olma unvanını taşıyan Photo Ark Şubat ayında ilk defa Türkiye’de de kapılarını açtı. Sergi 360⁰ sanal tur ile gezilebiliyor.

'Photo Ark' sergisinde dijital gezinti


Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalığı artırırken, aynı zamanda gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğraflarla bilgiler aktarmayı hedefleyen National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasını taşıyan Photo Ark sergisi, Türkiye’deki hayvan severler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla dijital dünyada buluşuyor.

Dünya çapında 40 milyonun üzerinde ziyaretçi ile buluşan Photo Ark’ın İstanbul ayağında ziyaretçiler; kuşlar, balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibi ve omurgasız hayvanlar dahil 11 binden fazla türün fotoğraflandığı büyük Photo Ark arşivinden seçilen 70’i aşkın fotoğrafı inceleme fırsatı buluyor. Sergide ayrıca Türkiye’ye özgü endemik türler de yer alıyor.

National Geographic’in en popüler ve en çok ziyaret edilen sergisi olma unvanını taşıyan ve geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul Akaretler’deki adresinde büyük ilgi görerek 1 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği Photo Ark, bu kez sunduğu 360 derece sanal tur deneyimiyle dijital olarak ziyarete açıldı.

Fiziksel olarak bir sergi gezmenin pek de mümkün olmadığı böyle bir dönemde hayranlarına sanal bir sergi deneyimi yaşatmak isteyen National Geographic, Akaretler’deki sergiyi ziyaret edemeyenleri ya da beğenip de tekrar gezmek isteyenleri, dijital olarak hazırlanan 3 boyutlu dünyaya davet ediyor.

 Photo Ark sergisi...

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