Pi Günü nedir ve ne zaman kutlanır? 14 Mart Pi Günü tarihçesi
14 Mart'ta matematçiler ve bilimseverler tarafından kutlanan Pi Günü, matematikteki pi sayısı sebebiyle kutlanır. 14 Mart günü, Pi Sayısı olan 3,14'ten dolayı bu tarihin bütün dünyaca Pi Günü olarak anılmasına sebep oldu. İşte, Pi Günü'nün önemi ve tarihçesi hakkında bilgiler...
14 Mart Dünya Pi Günü tarihi, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. Pi Günü, ünlü matematik sabiti π sayısının anısına özel kabul edilip her yıl 14 Mart tarihinde saat 1.59 itibarıyla kutlanır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3.14'ün 1.59 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır. İşte Pi Günü önemi ve tarihçesi...
Pİ SAYISI NEDİR?
Yunanca'da çevre sözcüğünün ilk harfi olan π simgesinden alan, bir dairenin çevresinin çapına bölünmesi sonucu, matematikte kullanılan sayıdır. Değerinin tam olarak bilinmezken genel bir ifadeyle 3 ya da 3,14 olarak kabul edilen, sürekli kullanılış tarihi 250 yıl kadar önceye dayanan sabit kılınan bu sayı 'Pi Sayısı' olarak anılır.
Pİ SAYISI TARİHÇESİ
Yaklaşık olarak 4000 yıllık bir geçmişi olan pi sayısı; tarihte ilk kez Babiller tarafından kullanıldı. Tüm çemberlerin çevresinin çapına oranının aynı olduğunu fark eden Babiller, pi sayısını 3,125 olarak hesapladı. MÖ. 1650 yılından kalan bir papirüste ise Mısırlıların pi sayısını 3.1605 olarak hesapladıkları bilgisi yer alır.
İLK HESAPLAMAYI YAPAN KİŞİ ARŞİMET
Pi sayısının hesaplamasını yapan ilk kişi ise Arşimet olarak kabul edilir. MÖ. 287 ile 212 yılları arasında yaşayan bir Yunanlı matematikçi olan Arşimet; Pisagor Teoremini kullanarak iki çokgenin alanını hesaplamayı başardı. Arşimet’in hesaplamış olduğu bu çokgenler, bir dairenin alanı hakkında alt ve üst sınırları verdi ve Arşimet de buna dayanarak pi sayısının 3,1408 ile 3,14285 arasında bir değere sahip olduğunu tahmin etti. Arşimet’in yaptığı bu hesaplamalar neticesinde pi sayısı ‘’Arşimet Sabiti’’ olarak da isimlendirildi.
WİLLİAM JONES'UN BULUŞU
Bugün de kullanılan pi sembolü ise ilk kez 1706 yılında William Jones tarafından tanıtılmış fakat popüler hale gelmesi 1737 yılında Leonhard Euler tarafından kullanılmaya başlanmasıyla gerçekleşti. Yunanca’da çevre anlamına gelen perimetier kelimesinin ilk harfi olan pi; Yunan alfabesinin on üçüncü harfidir.
PİLİSH TEKNİĞİ
Pi sayısı, yalnızca matematiğin değil sanattan edebiyata birçok alanın da konusu olarak tarihte yerini aldı. İngilizce’de Pilish Tekniği adı verilen bir şiir ve yazı yazma metodu da bulunuyor. Şiirde ya da yazıda art arda gelen kelimelerdeki harf sayısının, pi sayısındaki rakamlarla eşleşmesi olarak ifade edilen bu teknik 1900’ü yıllardan beri kullanılıyor.
Pilish Tekniği kullanılarak yazılan ve pi sayısının ilk on bin rakamının kullanıldığı Not A Wake kitabı 2010 yılında yayınlandı.