PİLİSH TEKNİĞİ

Pi sayısı, yalnızca matematiğin değil sanattan edebiyata birçok alanın da konusu olarak tarihte yerini aldı. İngilizce’de Pilish Tekniği adı verilen bir şiir ve yazı yazma metodu da bulunuyor. Şiirde ya da yazıda art arda gelen kelimelerdeki harf sayısının, pi sayısındaki rakamlarla eşleşmesi olarak ifade edilen bu teknik 1900’ü yıllardan beri kullanılıyor.

Pilish Tekniği kullanılarak yazılan ve pi sayısının ilk on bin rakamının kullanıldığı Not A Wake kitabı 2010 yılında yayınlandı.