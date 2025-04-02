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        Haberler Dünyadan Pierce Brosnan'dan üçüncü 'Mamma Mia' filmine yeşil ışık - magazin haberleri

        Pierce Brosnan'dan üçüncü 'Mamma Mia' filmine yeşil ışık

        Pierce Brosnan, 'Mamma Mia' serisinin üçüncü devam filmi çekilirse yeniden rol alabileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:36
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        Pierce Brosnan, 'Mamma Mia' film serisine dönmeye sıcak bakıyor. 2008'deki gişe rekorları kıran müzikal filmde ve 2018'deki devam filmi 'Mamma Mia: Here We Go Again'de Sam Carmichael'ı canlandıran 71 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda serinin üçüncü filmini yapma fikrini desteklediğini açıkladı.

        Brosnan, "Bence herkes Mamma Mia 3'e hazır. Bakalım neler olacak. Bunu yapmak harika olurdu. Evet, neden olmasın?" dedi.

        Yaklaşık bir ay kadar önce seride Sophie karakterini canlandıran Amanda Seyfried de 'Mamma Mia' evrenine yeniden girmeye açık olduğunu söylemişti.

        ABBA parçalarından oluşan bir müzikale dayanan 'Mamma Mia' filmlerinde Meryl Streep, Cher, Colin Firth ve Christine Baranski yer alıyor.

        Bu arada Pierce, 1995-2002 yılları arasında ikonik rolü üstlendikten sonra James Bond'u canlandıracak bir sonraki kişinin kim olması gerektiğini düşündüğünü de yakın zamanda açıkladı.

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        #Pierce Brosnan
        #Mamma Mia
        #film
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