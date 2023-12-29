Bunlar arasında, 2015'te parkın Norris Geyser Havzası'ndaki tahta kaldırımı terk eden ve sıcak asitli suda çözündüğü düşünülen Colin Nathaniel Scott da yer alıyor.

Yellowstone'un kaynak sularında ve gayzerlerinde meydana gelen yanıklar nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti.

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2021'de Connecticutlı bir kadın yürüyüş yolundan çıkıp termiklere yaklaştığı için yedi gün hapis cezasına çarptırıldı, 2 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve Yellowstone'dan iki yıl süreyle yasaklandı.​

Mammoth Terraces'ın kaynaklarındaki su sıcaklıkları rutin olarak 161 dereceye kadar yükselirken, Yellowstone'daki bazı kaynaklar pH ölçeğinde 2'ye kadar düşük değerler kaydedebiliyor; bu, zorlayıcı mide asidinin yalnızca bir işaret üzerinde olarak kaydediliyor.

Fotoğraflar: Reuters, AP