PİERRE LOTİ AŞK İLE KEŞFEDİLDİ

Hatice’de bir adamın üçüncü eşi olarak hayatını sürdüren bir Çerkez güzeliydi. Âşıklar gizli yaşamaya ve görüşmeye başlarlar ve şuan ki Pierre Loti tepesini keşfederler.

Fransız asker Pierre Loti ülkesinden acil durum mesajı aldığı için geri dönmek zorunda kalır. Âşıklar birbirlerini asla unutmaz ve beklerler. Ancak subay İstanbul’a döndüğünde sevdiği ne yazık ki dünyaya gözlerini yummuştur.