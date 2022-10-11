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Pierre Loti ve Aziyade'nin hüzünlü aşk hikayesi

Pierre Loti Tepesi adını hüzünlü bir aşk hikayesinden alıyor. Fransız subay Pierre Loti ve Çerkez güzeli Hatice'nin (Aziyade) filmleri aratmayan aşk hikayesi...

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  • Pierre Loti ve aşk hikayesi! Pierre Loti Tepesi adını nereden alıyor, tarihi, kimdir, Aziyade

    Pierre Loti’nin asıl adı Louis Marie Julien Vıaud’dur 14 Ocak 1850 yılında Fransa’da dünyaya gelmiştir. Loti 17 yaşında Ecole Navale sınavına hazırlanmış ve Fransız deniz kuvvetlerine girmiştir.

    GİZLİ AŞK

    1876-1877 yılları arasında Türkiye gezisi Selanik ve İstanbul’da başlamıştır. Pierre Loti gezisi sırasında Hatice adında bir Çerkez kızıyla tanışmıştır. Ancak İstanbul’da gizli olarak görüşmeye başlamışlardır. Hatice daha sonra “Aziyade” adıyla Pierre Loti tarafından kaleme alınarak romana dönüşmüştür.
  • Pierre Loti ve aşk hikayesi! Pierre Loti Tepesi adını nereden alıyor, tarihi, kimdir, Aziyade

    PİERRE LOTİ AŞK İLE KEŞFEDİLDİ

    Hatice’de bir adamın üçüncü eşi olarak hayatını sürdüren bir Çerkez güzeliydi. Âşıklar gizli yaşamaya ve görüşmeye başlarlar ve şuan ki Pierre Loti tepesini keşfederler.

    Fransız asker Pierre Loti ülkesinden acil durum mesajı aldığı için geri dönmek zorunda kalır. Âşıklar birbirlerini asla unutmaz ve beklerler. Ancak subay İstanbul’a döndüğünde sevdiği ne yazık ki dünyaya gözlerini yummuştur.
  • Pierre Loti ve aşk hikayesi! Pierre Loti Tepesi adını nereden alıyor, tarihi, kimdir, Aziyade

    Yıllar içerisinde Pierre Loti istanbul’a her gelişinde Aziyade’nin (Hatice) mezarını ziyaret etti, hatta mezar taşının bir kopyasını yaptırılıp Fransa’ya gönderildi.
  • Pierre Loti ve aşk hikayesi! Pierre Loti Tepesi adını nereden alıyor, tarihi, kimdir, Aziyade

    İlerleyen zamanlarda Pierre Loti Aziyade’yi yazar ve 1883’de yayınlar.

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