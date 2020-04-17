Pik nedir? Pik yapmak ne anlama geliyor? Soruları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Koroanvirüs salgının ülkemizde vakaları her geçen gün artması ile sayının pik noktasına ulaşmaması büyük önem arz ediyor. Peki, pik noktası nedir? İşte detyalr...

PİK YAPMAK NE DEMEK?

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:

Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN PİK NOKTASI AÇIKLAMASI

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısında pik yapıp yapmayacağı yönünde gelen soruya, "Süreci şeffaf bir şekilde aktarmaya gayret ediyorum. Şu an rakamları hepimiz net biliyoruz. Önümüzdeki günler, 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Ortalama dünya örneklerine Çin, Güney Kore ülkelerinden edindiğimiz bilgilere göre 2 hafta sonra plato olabileceğini düşünüyor, daha sonra düşebileceğini düşünüyoruz. Bütün bunlar bizi rahatlatmamalıdır. Vakayı tespit edip, filyasyon dediğimiz taramayı yapabilir olmak, yani noktasal yaklaşım içinde hızla tespiti yapmak, iki tedaviyi çok güçlü olabilir olmak, bu konularda her ikisinde hiçbir sorunumuz yok, farklıyız, çok ileriyiz. Üçüncü bacağı ise izolasyon, izolasyon, izolasyon. Bu sağlanırsa erken dönemde hayat normale döner diye düşünüyoruz. Vatandaşımızın biraz daha sabır ve bize destek olmasını istiyoruz." dedi.