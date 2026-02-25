Pikabın açılan kapağı çarptı!

Hatay’da seyir halinde olan pikabın açılan kapağı yaya olarak yürüyen kadına çarptı.

İHA'nın haberine göre kazada kadın yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Payas ilçesinde yaşandı. Seyir halindeyken aniden açılan pikabın arka kapağı karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadının kafasına çarptı. Kazada kafasından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇARPMAYLA BİRLİKTE YERE YIĞILDI"

Kazanın yaşandığı anları anlatan Eyüp İlik "Maalesef ki talihsiz kazayı gördüm. Karşıdan gelen pikap dönüş yaparken kapağı açıldı ve karşıdan karşıya geçen vatandaşımızın ensesine çarptı. Çarpmayla birlikte yere yığıldı. Biz de hemen görür göremez ambulansı aradık. Müdahale edilen vatandaşımız hastaneye kaldırıldı, vatandaşımıza geçmiş olsun" dedi.