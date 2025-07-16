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        Haberler Gündem 3. Sayfa Piknik faciası: 13 yaşındaki Beyza boğuldu | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da piknik faciası: 1 ölü, 1 yaralı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kız kardeşten biri boğularak hayatını kaybederken diğeri ise hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:48 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:48
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        Piknik faciası: 13 yaşındaki Beyza boğuldu
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        Acı olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ailece pikniğe giden 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan ile 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan, serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapıldı.

        Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan iki kardeş, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşten 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan hayatını kaybederken 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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