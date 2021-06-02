Pil üreticilerine muafiyet

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılacak, ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.

Çevre kanunu kapsamında, pil ithalatına, cinsine göre kilogram başına 2 TL ile 15 TL arasında değişen tutarlarda geri kazanım katılım payı tahsil ediliyordu.