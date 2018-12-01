Pınar Altuğ Atacan kimdir? sorusu Oyuncu Pınar Altuğ'un 2. sayfa programına konuk olduktan sonra geçtiğimiz yıl kızı Su ile gittiği çocuk parkında yaşadığı korku dolu anları canlı yayında anlatmasıyla gündem olmasının ardından araştırılıyor. Peki, Pınar Altuğ Atacan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

PINAR YAĞMUR ATACAN KİMDİR?

Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

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