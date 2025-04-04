Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde olay, 22 Şubat 2024’te meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Pınar Bulunmaz (28) ile kendisini aldattığını öne sürdüğü Rıdvan Bulunmaz (31) arasında telefonda tartışma çıktı.

PINAR'I ARACA BİNDİRDİ DHA'daki habere göre Rıdvan Bulunmaz otomobiliyle eve geldiğinde, Pınar Bulunmaz dışarı çıkıp hızla yürümeye başladı. Eşini gören Rıdvan Bulunmaz, otomobiliyle takip etmeye başladı. Rıdvan Bulunmaz, durumu fark edip koşmaya başlayan eşi Pınar Bulunmaz’ı durdurup araca bindirdi. Bu sırada silah sesi duyuldu.

AĞABEYLERİ, PINAR'I HASTANEYE GÖTÜRDÜ Daha sonra otomobiliyle annesinin evine gelen Rıdvan Bulunmaz, inip kendisini bekleyen ağabeylerine aracı teslim etti. Ağabeyleri de aynı otomobille Pınar Bulunmaz’ı çalıştığı hastaneye götürdü. Pınar Bulunmaz doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILDI Rıdvan Bulunmaz da bir süre sonra hastaneye gidip, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Bulunmaz, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Rıdvan Bulunmaz, olaydan 3 ay sonra görgü tanıklarının ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

OLAY ÖNCESİ VE SONRASI GÜVENLİK KAMERALARINDA Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Rıdvan Bulunmaz’ın evin kapısına arabayla geldiği sırada eşinin evden hızla çıktığı, ara sokaktaki güvenlik kamerasında ise koştuğu görüldü. Rıdvan Bulunmaz’ın da aracından inip el kol işareti yaptıktan sonra tekrar bindiği, U dönüşü yapıp takip ettiği görüldü. Başka bir görüntüde ise otomobilden inen Rıdvan Bulunmaz’ın yanına gelen iki ağabeyinin araca bindiği ve araçtaki Pınar Bulunmaz’ı hastaneye götürdüğü yer aldı.

"EŞİM KENDİSİNİ VURDU, BAŞKASI DEĞİL" Rıdvan Bulunmaz, duruşmanın görüldüğü 12 Şubat’ta mahkemede verdiği ifadesinde, eşiyle kıskançlığı nedeniyle sorunlar yaşadığını ve eşinin intihar ettiğini savunarak, "Kendi aracımla evin önüne yanaşırken eşim kapıdan çıktı. Arabayı durdurmaya çalışırken eşime ‘Dur gitme dedim. Ben arabanın el frenini çekerken, eşim koşar adımlarla karşı sokağa girdi. Araba ile evimin önünden dönüş aldım, eşimin peşinden gittim. Ben eşimde silah olduğunu görmedim. Araba ile eşimin yanına gidip korna çalmaya başladım. Eşim tekrar kaçmaya başladı. Ben de araçtan indim, yaya olarak yanına gittim ve eşimi yakaladım. Daha sonra arabanın yolcu kapısını açtım, eşimi arabaya bindirdim. Ben de şoför koltuğuna oturdum. Bu esnada kafamı eşime çevirdiğim anda, eşimin sağ elinde silahı gördüm. Eşim silahı göğsüne doğru tutmuştu. Ben ‘Silahımı ver’ diyerek eline uzandığım esnada silahı ateşledi. Ben kolumda ağrı hissettim. Kolumdan kan geliyordu. Silahı eşimin elinden alırken, silah gaz pedalının oraya düştü. Araç ile babamların evinin oraya geldim. Yunus ve Ali ağabeyim eşimi alıp hemen hastaneye gittiler. Montumu ve hırkamı yere attım, ‘Anne ben de vurulmuşum’ dedim. Komşumuz beni kendi arabası ile hastaneye götürdü. Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavim yapıldı daha sonra Şanlıurfa iline sevk edildim tekrar tedavim bitince taburcu edildim. Benim silahım ikametimde bulunuyordu. Ancak silahım kurulu vaziyette değildi. Silahım emniyette de değildi. Eşimi ben vurmadım ya da bir başkası vurmadı. Eşim kendisini vurdu, ben de kendisine engel olmaya çalıştım" ifadesini kullandı.

GÖRGÜ TANIĞI: PINAR’IN SİLAHI KENDİSİNE TUTTUĞUNU GÖRDÜM Tanık M.İ. ise ifadesinde; “Balkona yaklaşık 10-12 metre mesafede Rıdvan ve Pınar'ın arabanın önünde sokakta tartıştıklarını gördüm. Rıdvan, Pınar'ı ikna etmeye çalışıyordu. Rıdvan, Pınar'a ‘Gel araca bin, kimse bize gülmesin. Gidip evde konuşalım’ dediğini duydum. Pınar da Rıdvan'a ‘Ben gelmiyorum’ diye bağırıyordu. Pınar'ın üzerinde giymiş olduğu kırmızı kazak vardı. Elinde hiçbir şey yoktu. Rıdvan'ın elinde de hiçbir şey görmedim. Rıdvan'ın kapıyı kapatıp aracın önüne geldiği esnada, ön yolcu koltuğunda oturan Pınar'ın sağ eliyle kendine doğru silahı doğrulttuğunu gördüm. Daha sonra Rıdvan da araca bindi. Bindiği esnada lamba tekrar yandı. Lambanın yanması ile Pınar'ın elinde kendine doğrulttuğu silahı yeniden gördüm. Lamba söndükten 3-4 saniye sonra bir patlama sesi duydum. Rıdvan arabaya bindikten sonra ne olduğunu görmedim. Daha sonra Rıdvan araçla geri geri giderek uzaklaştı. Kimin ateş ettiğini görmedim. Bu zamana kadar tanıklık yapmamamın sebebi de korkmamdır” diye konuştu.