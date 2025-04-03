Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı belli oldu

17 Eylül 2024'te İtalya'da evlenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bebeklerine kavuşarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Erkek bebekleri olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın çocuklarının ismi belli oldu.

DEDESİNİN ADINI TAŞIYACAK

Bebeğin ismi, 'Fikret Hakan' oldu. Hakan, Kaan Yıldırım'ın babasının adı.