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        Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı belli oldu - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı belli oldu

        Geçtiğimiz günlerde ilk çocuklarını kucaklarına alan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğullarının ismi belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:55
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        Bebeğin adı belli oldu
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        17 Eylül 2024'te İtalya'da evlenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bebeklerine kavuşarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Erkek bebekleri olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın çocuklarının ismi belli oldu.

        DEDESİNİN ADINI TAŞIYACAK

        Bebeğin ismi, 'Fikret Hakan' oldu. Hakan, Kaan Yıldırım'ın babasının adı.

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        #Pınar Deniz
        #Kaan Yıldırım
        #Fikret Hakan Yıldırım
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