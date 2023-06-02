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Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde canlandırdığı “Ceylin” karakteriyle gönüllere taht kuran Pınar Deniz, Netflix yapımı Aktris dizisinin yayınlanmasıyla gündem oldu. Sevilen ismin kısacık saçlarıyla verdiği pozuna sevenlerinden yüzlerce yorum geldi.

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  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri

    Yargı dizisinin Ceylin'ı Pınar Deniz, Netflix'in yeni projesi Aktris'te başrolü üstlendi. Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte ekran karşısına çıkan güzel oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı kısa saçlı pozlarıyla sevenleri tarafından övgü dolu yorumlar aldı.
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri

    Kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkan Pınar Deniz, son gönderisini “Yasemin Derin?” notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Gönderisi 10 dakika içerisinde 10 binin üzerinde beğeni aldı.
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri

    31 Mayıs’ta Netflix platformunda yayınlanan Aktris dizisinde Yasemin Derin karakterini canlandıran Pınar Deniz, rol gereği kılıktan kılığa giriyor. O anlardan karelerini sevenlerinin beğenisine sunan ünlü güzelin yeni imajı tam not aldı.
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri

    Instagram hesabında 2.8 milyon takipçisi olan Pınar Deniz'in son gönderilerinin altına sevenlerinden: "Şu güzelliğe bak", "Her hali kusursuz", "Yasemin Derin muhteşem olmuş" gibi yorumlar geldi.
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri

    İşte Pınar Deniz'in son pozları...
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri
  • Pınar Deniz kısacık saçlarıyla poz verdi! Ünlü güzelin yeni imajına yüzlerce yorum geldi! - Magazin haberleri

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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