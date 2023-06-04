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Pınar Deniz: Âşık olduğumda dinginleşiyorum

Pınar Deniz, rol aldığı 'Aktris' ve kendisi hakkında açıklamalarda bulundu. Deniz, özel hayatıyla ilgili olarak "Büyük düğünler yapıp, büyük gelinlikler giyerek başıma dert açmak istemiyorum” dedi

Pınar Deniz: Âşık olduğumda dinginleşiyorum
HABERTURK.COM

Pınar Deniz, çok özel itirafları SHOW TV 'Pazar Sürprizi’nde Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu oldu.
Son projesi 'Aktris'teki seri katil olan rolüne hazırlanış sürecini anlatan Pınar Deniz, “Karakter cezbedici ama korkutucuydu ama yükseldiğim bir karakter oldu. Karakteri okumaya başladığım zaman uykumda bile onu düşünür oldum” dedi.

Projenin tanıtımında yer alan ilginç dansından bahseden Pınar Deniz, bu konuda şunları söyledi: O dans sahnesi çekilirken sete aç gittim. Farklı bir performans sergilemem gerektiği için kendimi sahneye bıraktım. Sahne sonunda şekerim düştü ve bir süre karavanda serum yediğimi hatırlıyorum.

“DEPRESYONA GİRDİMĞİMİ SANDILAR”
Uzun saçlarıyla tanındığı halde kısa saçı daha çok sevdiğini söyleyen Pınar Deniz, bu konudaki duygularını gençlik yıllarında radikal bir kararla kısacık kestirdiğinde depresyona girdiğini sananlar olduğunu söyledi. Deniz, “Bir anda belime kadar uzanan saçlarımı kısacık kestirince depresyona girdiğim düşünülmüştü. Oysa ki kısa saçı seviyorum” sözleriyle dile getirdi.

Kariyerinde 10'uncu yılını geride bırakmaya hazırlanan Pınar Deniz, en üzüldüğü dönemlerden birinin bir ödül töreninde yaptığı konuşması yapılan yorumlar olduğunu söyledi. Deniz, “Kıyafetine takılıyorlar, olabilir. Oyunculuğunu sevmiyorlar, bu da olabilir ama orada yaptığım konuşmada iyi niyetle yaptığım bir tavır vardı. Sonrasında yapılan yorumlar üzülmeme neden oldu” dedi.

“OYUNCULUK AKLIMDAN GEÇMİYORDU”
Çocukluk hayalleri arasında oyunculuk olmadığını dile getiren Pınar Deniz, fikrini değişmesini şöyle anlattı: Çocukken hayalim şarkı söyleyip dans etmekti. Kendi kendime koreografiler bile çıkarırdım. Oyunculuk aklımdan geçmiyordu ama oyunculuk yapmam gerektiği söylendiğinde bende de bu fikir oluştu.

“ÂŞIK OLDUĞUMDA DİNGİNLEŞİYORUM”
Aşkın kendisini sakinleştirdiğini söyleyen Pınar Deniz, “Âşık olduğumda dinginleşiyorum. Bana iyi geliyor çünkü daha sakin hissediyorum” derken Kaan Yıldırım ile iyi giden bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Kaan Yıldırım ile ilişkisi için, “Güzel hissediyoruz ve birbirimizi seviyoruz” diyen Pınar Deniz, düğün konusu hatırlatıldığında, “Büyük düğünler sevmiyorum. Büyük düğünler yapıp, büyük gelinlikler giyerek başıma dert açmak istemiyorum” derken ufukta evlilik olmadığını dile getirdi.

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